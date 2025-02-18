Стали известны вложения «Автотора» в модернизацию заводов

В рамках спецконтракта с Минпромторгом до 2033 года специалисты «Автотора» потратят около 70 миллиардов рублей на модернизацию производств, а также углубление локализации. При этом производитель получит льготы, субсидии и компенсацию утильсбора.

Ранее в рамках СПИК в Калининграде наладили производство электромоторов, а уже в этом году автозавод планирует запустить сборку электронных систем управления и компактных электромобилей. Большую часть новых предприятий «Автотор» планирует ввести в эксплуатации в 2025 году. При этом несколько заводов запустят в следующем. Всего же по действующему контракту специалисты создают 12 новых площадок.