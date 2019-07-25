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10:43

В России построят новый автозавод

Производственная мощность предприятия составит 50 тысяч легковых машин в год

В 2020 году у «Автотор холдинга» появится еще один завод по выпуску автомобилей. Он будет расположен рядом с основной площадкой в Калининградской области. Об этом газете «Ведомости» рассказал генеральный директор холдинга Александр Сорокин.

По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски. На эту площадку планируется перенести выпуск моделей, которые в настоящее время производятся на главной площадке «Автотора» это автомобили BMW, Hyundai и Kia.

Ранее стало известно, что BMW намерена построить собственное предприятие по выпуску автомобилей в России, которое также будет расположено в Калининградской области, на территории индустриального парка Храброво неподалеку от местного аэропорта. По предварительным данным, инвестиции в проект составят около 220-250 миллионов евро.

Что же касается «Автотора», то на сегодняшний день с конвейера калининградского завода сходят седаны BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6, а также модели брендов Kia, Hyundai/Genesis, а с недавнего времени и Chery.

Источник: Ведомости