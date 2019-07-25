В России построят новый автозавод

По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски. На эту площадку планируется перенести выпуск моделей, которые в настоящее время производятся на главной площадке «Автотора» – это автомобили BMW, Hyundai и Kia.

Ранее стало известно, что BMW намерена построить собственное предприятие по выпуску автомобилей в России, которое также будет расположено в Калининградской области, на территории индустриального парка Храброво неподалеку от местного аэропорта. По предварительным данным, инвестиции в проект составят около 220-250 миллионов евро.