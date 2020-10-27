«Автотор» выпустит собственный автомобиль

По его словам, на базе завода уже создан новый инженерный центр, который сейчас набирает специалистов для создания первого автомобиля «Автотора». Кривченко пока не раскрыл подробностей о будущем отечественном автомобиле и не назвал никаких сроков реализации проекта.
Вероятно, идея создания собственной модели «Автотора» связана со специальным инвестиционным контрактом (СПИК), который компания подписала с Минпромторгом.
Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года
В рамках контракта предприятие обязалось расширить инжиниринговый спектр – кроме инженерного центра будут созданы IT и учебные центры. По словам Кривченко, они «поднимут инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение на новый уровень», а также позволят провести цифровизацию управления производством.
Основанная в 1994 году компания «Автотор» занимается сборкой моделей BMW, Kia и Hyundai. В прошлом калининградский завод выпустил 212 тысяч машин, в том числе 139 тысяч экземпляров Kia и более 49,5 тысяч – Hyundai.
Кривченко заявил, что предприятию удаётся «двигаться в направлении увеличения объёмов выпуска», несмотря на пандемию, однако из-за перебоев в поставках комплектующих по итогам 2020 года сборка может сократиться на 32 процента – до 145 тысяч автомобилей.