Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

По данным дилера «Авилон», из-за роста курса доллара автомобили южнокорейской марки Hyundai за первые 10 месяцев 2020 года стали дороже на 4-5 процентов, а итальянского Fiat – на 5,8-6,5 процента. Японская Mitsubishi, представившая в этом году обновлённый ASX, прибавила к ценникам своих моделей от 3,5 до 8,3 процента.

Внедорожники Jeep стали дороже на 10-14 процентов, автомобили BMW – на 7-15 процентов, а Mercedes-Benz – на 3-12 процентов. Наибольшее подорожание наблюдается у Audi – до 15 процентов. Скачки цен связывают с тем же падением рубля, а также с выводом на российский рынок новинок.

По той же причине выросли цены на машины шведской Volvo (на 5-12 процентов) и отечественного «АвтоВАЗа», который также зависит от курса рубля, так как закупает комплектующие у сторонних поставщиков. С января по октябрь машины Lada стали дороже примерно на 7 процентов, причём тольяттинская компания несколько раз поднимала цены сразу на все модели. Последняя корректировка ценников состоялась в октябре – тогда на 0,8-2,9 процента от прежней стоимости подорожали все «Лады», кроме 4x4 Bronto.