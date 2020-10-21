Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

По данным дилера «Авилон», из-за роста курса доллара автомобили южнокорейской марки Hyundai за первые 10 месяцев 2020 года стали дороже на 4-5 процентов, а итальянского Fiat – на 5,8-6,5 процента. Японская Mitsubishi, представившая в этом году обновлённый ASX, прибавила к ценникам своих моделей от 3,5 до 8,3 процента.
Внедорожники Jeep стали дороже на 10-14 процентов, автомобили BMW – на 7-15 процентов, а Mercedes-Benz – на 3-12 процентов. Наибольшее подорожание наблюдается у Audi – до 15 процентов. Скачки цен связывают с тем же падением рубля, а также с выводом на российский рынок новинок.
По той же причине выросли цены на машины шведской Volvo (на 5-12 процентов) и отечественного «АвтоВАЗа», который также зависит от курса рубля, так как закупает комплектующие у сторонних поставщиков. С января по октябрь машины Lada стали дороже примерно на 7 процентов, причём тольяттинская компания несколько раз поднимала цены сразу на все модели. Последняя корректировка ценников состоялась в октябре – тогда на 0,8-2,9 процента от прежней стоимости подорожали все «Лады», кроме 4x4 Bronto.
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Бюджетные автомобили японского Datsun, который собирается покинуть Россию в декабре, в октябре стали дороже на 2,1-2,9 процента или на 15 000 рублей. За модели Nissan теперь просят на 0,3-4,7 больше, а за Volkswagen Jetta, Polo, Tiguan и Touareg – на 0,8-3,2 процента. Корректировкой цен занялась и китайская Chery: все кроссоверы марки, за исключением Tiggo 7 Pro, подорожали на 1,2-3,3 процента.
Несмотря значительное подорожание автомобилей, спрос на российском рынке увеличивается – за сентябрь продажи подняли на 3,4 процента. Такую тенденцию связывают со страхом перед дальнейшим ростом цен и желанием пересесть с общественного на личный транспорт, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
По прогнозам аналитиков, страхи россиян не беспочвенны: на сегодняшний день автобренды искусственно сдерживают рост цен, который не поспевает за изменением курсов валют. Однако в будущем падение рубля неизбежно вызовет серьёзное подорожание автомобилей, в особенности с низким уровнем локализации.