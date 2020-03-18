«Автотор» предупредил о сокращении объема выпуска машин

По оценкам «Автотора», объем выпуска машин в первом квартале 2020 года может сократиться на восемь тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом завод предпринимает все меры для того, чтобы не допустить остановку конвейера – для этого может быть скорректирован режим работы. Руководство предприятия также не исключает дальнейшее падение объема производства.

На сегодняшний день с конвейера «Автотора» сходят автомобили брендов BMW, Kia и Hyundai. По итогам 2019 года было собрано 212 тысяч машин, в том числе 139 тысяч экземпляров Kia и более 49,5 тысяч – Hyundai.

Что же касается заражений коронавирусом в регионе, то, по состоянию на 18 марта, в Калининграде подтверждены пять случаев, одного из заболевших удалось вылечить.