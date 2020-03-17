У сотрудника «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус

Рабочий подхватил вирус от близкого человека, который недавно вернулся из Испании. Все контактировавшие с ним люди, в том числе напарники по работе на заводе, были изолированы и сдали анализы на COVID-2019. Тесты дали отрицательный результат. «АвтоВАЗ» в свою очередь предпринимает дополнительные меры безопасности – специалисты дизенфицируют рабочие места бригады, места отдыха и общего пользования, туалеты, гардеробы и душевые.

Выпуск автомобилей на предприятии осуществляется в штатном режиме, заявили на предприятии. Однако по неофициальным данным, завод испытывает проблемы с поставками комплектующих из Китая – об этом днем ранее зашла речь в ходе заседания комитета по промышленности Самарской губернской Думы.