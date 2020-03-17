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14:54

У сотрудника «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус

Заболевание одного из работников завода подтвердили в пресс-службе Lada

© Lada.ru
Лиза Будрина
По состоянию на 17 марта 2020 в Тольятти выявлены три случая заражения новым коронавирусом, причем один из заболевших – сотрудник «АвтоВАЗа». Эту информацию ТАССу подтвердили в пресс-службе компании.

Рабочий подхватил вирус от близкого человека, который недавно вернулся из Испании. Все контактировавшие с ним люди, в том числе напарники по работе на заводе, были изолированы и сдали анализы на COVID-2019. Тесты дали отрицательный результат. «АвтоВАЗ» в свою очередь предпринимает дополнительные меры безопасности специалисты дизенфицируют рабочие места бригады, места отдыха и общего пользования, туалеты, гардеробы и душевые.

Выпуск автомобилей на предприятии осуществляется в штатном режиме, заявили на предприятии. Однако по неофициальным данным, завод испытывает проблемы с поставками комплектующих из Китая – об этом днем ранее зашла речь в ходе заседания комитета по промышленности Самарской губернской Думы.

На сегодняшний день в России выявлено 99 случаев заражения коронавирусом, 54 из которых в столице. Количество заразившихся по всему миру превышает 179 тысяч человек. Ранее уже стало известно о закрытии большинства автомобильных заводов в Европе к такой мере прибегли Ford, Fiat, Renault, Volkswagen, PSA и другие.

ТАСС