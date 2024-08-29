«Автотор» запустил завод по выпуску моторов для электромобилей

Ранее «Автотор» заключил специнвестконтракт с Министерством промышленности РФ и правительством Калининградской области, который предусматривает создание в регионе кластера автокомпонентов, включая производство электромоторов.

В компании рассказали, что линия нового завод состоит из участков для изготовления статоров и их пропитки, сборки роторов и сборки электродвигателей. Автоматизированный конвейер оснащен высокотехнологичным оборудованием с механическими и оптическими точками контроля. При полной загрузке в выпуске агрегатов будут задействованы 140 человек. В настоящее время завод производит тестовую партию электромоторов.