«Автотор» запустил сразу семь заводов для выпуска автомобилей

Новые предприятия в автомобильном кластере «Автотора» появились при поддержке государства: Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил на реализацию проектов 8,2 млрд рублей льготного финансирования. Совокупный объем инвестиций в проекты с 2019 по 2025 год оценивается в 30 млрд рублей.

«Технологические процессы в кластере выстраиваются на базе высокоавтоматизированных решений с применением роботизации и элементов искусственного интеллекта. При этом до 80% узлов и компонентов планируется выпускать в Калининградской области», – отмечается в релизе ФРП, поступившем в Motor.

В частности, завод тяговых электродвигателей способен выпускать моторы мощностью 7,5−140 кВт для различного транспорта, его мощность — до 60 тыс. изделий в год. Завод оборудования и оснастки ориентирован на производство пресс-форм для пластика и металлов, а также производственной оснастки и инструмента.

Ранее автопарк в России сократился впервые за 25 лет.