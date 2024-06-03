АвтоВАЗ назвал «фейком» производство китайских электрокаров в России

Вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак назвал «фейковым» производство китайских электромобилей в России. Недовольство Громака вызвал тот факт, что компании, просто прикручивающие колеса к машинам из Поднебесной, имеют такой же доступ к государственному льготному кредитованию, как фирмы, выпускающие полностью российские электрокары.

«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили. Ну, это фейк, извините, это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеет», — цитирует Громака «Газета.Ru». Топ-менеджер призвал ввести новую шкалу локализации, чтобы производители «в свои инвестиционные планы закладывали, что через три года нужно покупать российскую батарею, и уже сейчас на это закладывали деньги».