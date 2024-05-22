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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 19:01
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Электрокары Evolute начали оснащать российскими батареями

В первую очередь батарею импортозаместили на кроссовере Evolute i-Joy
Evolute импортозаместил батарею, но пока только на одной модели. В компании утверждают, что они первыми на российском рынке перешли на тяговую батарею отечественной разработки. В тестовом режиме ее установили на кроссовер i-Joy: она отличается от прежней китайской увеличенной емкостью, что, в свою очередь обеспечивает больший запас хода. Батареи для электрокаров Evolute поставляет фирма «Системы Автономной Энергии» (САЭ), у которой есть производственные площадки в Москве и Санкт-Петербурге и которая входит в группу компаний «Итэлма».
Электрокары Evolute начали оснащать российскими батареями
© Evolute
Лиза Будрина

Как сообщает пресс-служба Evolute, емкость импортозамещенной батареи составляет 60 киловатт-часов, что на 10 киловатт-часов больше, чем у прежней батареи. В результате запас хода кроссовера i-Joy увеличился на 20 процентов, и теперь он проезжает на одном заряде 480 километров по циклу WLTP. Номинальное напряжение тяговой батареи превышает 350 вольт, а максимальный ток при нормальном режиме — 260 ампер на разряд и 200 — на заряд.

«В тестируемой батарее использовано множество наукоемких компонентов отечественной разработки: начиная с систем термостатирования до блоков управления и телематики», — отмечают в компании.

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САЭ разрабатывала отечественную батарею с учетом дорожных и климатических условий страны. Она устойчива к осадкам, перепадам температуры, а также к дорожной пыли и прочим загрязнениям. В ходе тестов было установлено, что батарея функционирует при экстремальных морозах до -40 градусов. В настоящее время планируется провести еще ряд испытаний, в том числе на короткое замыкание, сопротивление горению, перезаряд и переразряд.

В обозримом будущем отечественные батареи будут устанавливаться и на другие модели Evolute. Помимо кроссовера i-Joy в арсенале марки есть седан i-Pro, кроссоверы i-Sky, i-Jet и i-Space, а также минивэном i-Van. Все они представляют собой перелицованные автомобили Dongfeng и производятся на липецком заводе «Моторинвест».

Источник:пресс-служба Evolute
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Evolute
#Электрокары
#Россия
#Технологии