Электрокары Evolute начали оснащать российскими батареями

Как сообщает пресс-служба Evolute, емкость импортозамещенной батареи составляет 60 киловатт-часов, что на 10 киловатт-часов больше, чем у прежней батареи. В результате запас хода кроссовера i-Joy увеличился на 20 процентов, и теперь он проезжает на одном заряде 480 километров по циклу WLTP. Номинальное напряжение тяговой батареи превышает 350 вольт, а максимальный ток при нормальном режиме — 260 ампер на разряд и 200 — на заряд.

«В тестируемой батарее использовано множество наукоемких компонентов отечественной разработки: начиная с систем термостатирования до блоков управления и телематики», — отмечают в компании.