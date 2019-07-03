АвтоВАЗ остановил производство из-за нехватки комплектующих

На АвтоВАЗе не уточнили сроки возобновления производства, однако заявили, что делают все возможное, чтобы вновь приступить к выпуску автомобилей. В компании уверили, что простой не повлияет на доступность машин у дилеров.

На сегодняшний день на мощностях тольяттинской площадки АвтоВАЗа собирают все модификации Lada Granta, XRay, 4x4, Largus, Datsun mi-DO и on-DO, а также Renault Logan и Renault Sandero. В Ижевске выпускают все версии Lada Vesta.

«Автокомпонент» в свою очередь поставляет детали не только АвтоВАЗу, но и Skoda, Volkswagen, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, GM-Avtovaz на другие заводы.