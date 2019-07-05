Конвейеры «АвтоВАЗа» возобновили работу

О нехватке комплектующих стало известно во вторник, 2 июля. С 3 июля на заводах производителя был введен режим простоя. По словам представителей компании, причина возникновения такой ситуации — неправомерное нарушение нижегородским заводом своих обязательств.

В компании «Завод Автокомпонент» в свою очередь утверждают, что ситуация с временным прекращением поставок не была неожиданной, поскольку с октября поставщик ведет переговоры с представителями АвтоВАЗа и, по их словам, они до сих пор не завершены.