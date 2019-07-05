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10:21

Конвейеры «АвтоВАЗа» возобновили работу

Производство запущено в полном объеме

На заводах «АвтоВАЗа» в Ижевске и Тольятти возобновлено производство автомобилей. Поставщик запчастей «Завод Автокомпонент» продолжит поставлять комплектующие для автомобилей в стандартном объеме и будет выполнять условия контракта в соответствии с договоренностями.
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О нехватке комплектующих стало известно во вторник, 2 июля. С 3 июля на заводах производителя был введен режим простоя. По словам представителей компании, причина возникновения такой ситуации — неправомерное нарушение нижегородским заводом своих обязательств.

В компании «Завод Автокомпонент» в свою очередь утверждают, что ситуация с временным прекращением поставок не была неожиданной, поскольку с октября поставщик ведет переговоры с представителями АвтоВАЗа и, по их словам, они до сих пор не завершены.

Нижегородская компания «Автокомпонент» поставляет детали как для «АвтоВАЗа», так и ряда прочих производителей: Skoda, Volkswagen, GM-Avtovaz, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ.

Это не первый раз, когда производитель останавливает свои конвейеры из-за разногласий с поставщиком: в мае 2017 года завод тоже переходил в режим простоя из-за срыва поставок комплектующих. Аналогичная ситуация произошла в Ижевске в апреле прошлого года, тогда виновником также стал «Автокомпонент».

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