«АвтоВАЗ» будет собирать меньше автомобилей

По собственной информации издания, такое решение было принято в связи с ожидаемым падением продаж новых автомобилей в России. Однако на заводе не уточнили, насколько был скорректирован производственный план, но подчеркнули, что количество рабочих дней, продолжительность смен и численность персонала сокращать не планируется.

Снижение объемов выпуска затронет и Lada 4x4. Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ», где налажена сборка внедорожников, приостановит производство в первый месяц осени. Предположительно, это произойдет в период со 2 по 6 сентября.