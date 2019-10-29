«АвтоВАЗ» остановит выпуск автомобилей в конце октября

Опрошенные изданием дилеры Lada заявили, что на складах наблюдается затоваривание: запас автомобилей превысил двухмесячные продажи. Вместе с тем «АвтоВАЗ» урезал квоты на ноябрь и декабрь, чтобы разгрузить склады.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи Lada в России составили 31,5 тысячи автомобилей, что на один процент больше, чем за тот же месяц годом ранее. Всего за девять месяцев дилеры реализовали 259,1 тысячи машин, что на два процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года.