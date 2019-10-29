«АвтоВАЗ» остановит выпуск автомобилей в конце октября

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На мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти будет введен режим простоя 31 октября и 1 ноября. Как выяснила газета «Ведомости», это решение связано с «оптимизацией запасов готовых автомобилей», однако в самой компании уверяют, что речь идет о ежегодной инвентаризации.
Опрошенные изданием дилеры Lada заявили, что на складах наблюдается затоваривание: запас автомобилей превысил двухмесячные продажи. Вместе с тем «АвтоВАЗ» урезал квоты на ноябрь и декабрь, чтобы разгрузить склады.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи Lada в России составили 31,5 тысячи автомобилей, что на один процент больше, чем за тот же месяц годом ранее. Всего за девять месяцев дилеры реализовали 259,1 тысячи машин, что на два процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года.
Самой продаваемой моделью бренда остается Granta, которая в прошлом месяце разошлась в количестве 11,2 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности – Vesta (9,4 тысячи штук), а замыкает тройку Largus (3,8 тысячи машин).