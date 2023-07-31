АвтоВАЗ возобновил производство автомобилейЗавод вернулся к сборке машин после внепланового корпоративного отпуска
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после внепланового отпуска. Корпоративный отпуск был перенесен с конца года (27-29 декабря) на 26, 27 и 28 июля для того, чтобы избежать простоев на фоне перебоев с поставками комплектующих. Стоит отметить, что в нынешнем году АвтоВАЗ лишь один раз уходил в отпуск по намеченному графику, в начале мая. Все остальные корпоративные каникулы были перенесены — сдвиги в планах автопроизводителя обусловлены проблемами с наличием деталей.
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя АвтоВАЗа, очередной перенос отпуска «не повлиял на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменилось». За первую половину года АвтоВАЗ и его дочерние предприятия произвели 135 270 автомобилей и сборочных комплектов — это на 48,7 процентов больше, чем годом ранее. Автопроизводитель по-прежнему намерен по итогам года собрать более 400 тысяч автомобилей.
Что же касается продаж, то с января по июнь 2023-го дилеры Lada реализовали 143 618 новых машин, что на 92,2 процента больше показателя за тот же период прошлого года. Сами же продавцы ранее пожаловались на то, что 60-70 процентов автомобилей поступают в салоны в «недокомплекте». Также они рассказывают о проблемах с Lada Niva Travel: кроссоверам приходится переустанавливать бамперы и менять топливные шланги, а то и вовсе снимать с продажи.
АвтоВАЗ со свой стороны называют чушью информацию о недоукомплектованных автомобилях в салонах. Проблемы с бамперами и шлангами имеют место, то они оперативно решаются.
В середине июня АвтоВАЗ перезапустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — там выпускают пока одну модель, кроссовер Lada X-Cross 5 (н же китайский FAW Bestune T77). Старт продаж намечен на четвертый квартал этого года.