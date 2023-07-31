АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей

Что же касается продаж, то с января по июнь 2023-го дилеры Lada реализовали 143 618 новых машин, что на 92,2 процента больше показателя за тот же период прошлого года. Сами же продавцы ранее пожаловались на то, что 60-70 процентов автомобилей поступают в салоны в «недокомплекте». Также они рассказывают о проблемах с Lada Niva Travel: кроссоверам приходится переустанавливать бамперы и менять топливные шланги, а то и вовсе снимать с продажи.

АвтоВАЗ со свой стороны называют чушью информацию о недоукомплектованных автомобилях в салонах. Проблемы с бамперами и шлангами имеют место, то они оперативно решаются.