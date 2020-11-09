АвтоВАЗ начнет выпускать новые полноприводные Lada

Суть «переделки» сборочной линии в том, чтобы полностью изменить саму технологию сборки, позаимствовав ее у завода Renault-Россия в Москве. Там все элементы шасси, двигатель с коробкой передач, а также радиатор монтируют на отдельном участке-«плотине» на площадках-тележках. После этого готовую нижнюю часть автомобиля отправляют на конвейер для соединения с кузовом.
Такой способ не только поможет упростить и ускорить процесс сборки, но и даст возможность создавать как моно-, так и полноприводные автомобили. Однако пока АвтоВАЗ только готовится к масштабной реконструкции, а машины Lada собирают по старой технологии: узлы монтируют отдельно по мере продвижения по линии. По данным источника, обновленную линию запустят в эксплуатацию не ранее 2023 года.
Lada
АвтоВАЗ готовится к выпуску модели на платформе Renault-Nissan
На модернизированной В0 могут начать сборку автомобилей на модульной платформе разработки Renault-Nissan – CMF-B-LS, представляющей собой упрощенную версию «тележки» CMF-B. Такая платформа может лечь в основу товарной версии концепта Lada Vision 4x4 2018 года, Niva 3 и нового поколения бюджетной Granta.
На сегодняшний день на линии B0 собирают Lada Largus, XRay, а также Renault Logan и Sandero. На прошлой неделе на конвейере впервые заметили Largus с приставкой FL, который выйдет на рынок в следующем году.