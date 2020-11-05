Обновленный Lada Lagrus сфотографировали в процессе сборки

Автор публикации сообщает, что каждый день на линии B0 собирают по несколько экземпляров Largus FL (FL – от facelifting), а на снимках запечатлён салон одного из этих автомобилей в процессе сборки. В частности, можно рассмотреть новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком, переднюю панель и центральную консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster. На снимки не попал руль обновленного «Лагруса», однако известно, что он такой же, как у Lada Vesta.