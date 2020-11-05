10:27

Обновленный Lada Lagrus сфотографировали в процессе сборки

На линии B0 собрали несколько экземпляров Largus FL

Салон обновленного Lada Largus © AvtoVAZ News
Лиза Будрина
Старт продаж обновленного Lada Largus перенесли на 2021 год, однако «АвтоВАЗ» уже приступил к сборке модели. В сообществе AvtoVAZ News опубликовали несколько шпионских фотографий новинки, которые, как утверждается, были сделаны на конвейере.

Автор публикации сообщает, что каждый день на линии B0 собирают по несколько экземпляров Largus FL (FL от facelifting), а на снимках запечатлён салон одного из этих автомобилей в процессе сборки. В частности, можно рассмотреть новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком, переднюю панель и центральную консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster. На снимки не попал руль обновленного «Лагруса», однако известно, что он такой же, как у Lada Vesta.

Салон обновленного Lada Largus

AvtoVAZ News

Что касается изменений в экстерьере, то они сводятся к новой X-образной передней части, как у Vesta, XRay и современной Granta, новым передним крыльям, капоту и бамперу с противотуманными фарами. Фары головного света Largus получил от Renault Logan. В список оснащения войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел.

Моторная гамма останется прежней: обновленный Largus будет комплектоваться моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Ранее появилась информация о том, что полноценное производство обновленного Lada Largus начнётся не раньше февраля 2021 года, а продажи стартуют только в марте. Официального подтверждения этому по-прежнему нет.

Источник: AvtoVAZ News