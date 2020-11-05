Обновленный Lada Lagrus сфотографировали в процессе сборки

Автор публикации сообщает, что каждый день на линии B0 собирают по несколько экземпляров Largus FL (FL – от facelifting), а на снимках запечатлён салон одного из этих автомобилей в процессе сборки. В частности, можно рассмотреть новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком, переднюю панель и центральную консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster. На снимки не попал руль обновленного «Лагруса», однако известно, что он такой же, как у Lada Vesta.
AvtoVAZ News
Что касается изменений в экстерьере, то они сводятся к новой X-образной передней части, как у Vesta, XRay и современной Granta, новым передним крыльям, капоту и бамперу с противотуманными фарами. Фары головного света Largus получил от Renault Logan. В список оснащения войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел.
Моторная гамма останется прежней: обновленный Largus будет комплектоваться моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Ранее появилась информация о том, что полноценное производство обновленного Lada Largus начнётся не раньше февраля 2021 года, а продажи стартуют только в марте. Официального подтверждения этому по-прежнему нет.