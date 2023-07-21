Покупатели Lada смогут пожаловаться руководству АвтоВАЗа на дилеров

К дилерским центрам будут применять жесткие санкции

Компания АвтоВАЗ будет проверять факты завышения цен на машины в автосалонах. По данным РИА Новости, руководство российского концерна продолжит проверки своих официальных дилеров на постоянной основе. В случая выявления неправомерной накрутки стоимости покупатели Lada смогут пожаловаться на недобросовестного продавца лично вице-президенту компании.