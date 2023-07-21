Покупатели Lada смогут пожаловаться руководству АвтоВАЗа на дилеров

Покупатели Lada смогут пожаловаться руководству АвтоВАЗа на дилеровК дилерским центрам будут применять жесткие санкции
Компания АвтоВАЗ будет проверять факты завышения цен на машины в автосалонах. По данным РИА Новости, руководство российского концерна продолжит проверки своих официальных дилеров на постоянной основе. В случая выявления неправомерной накрутки стоимости покупатели Lada смогут пожаловаться на недобросовестного продавца лично вице-президенту компании.
В мае АвтоВАЗ установил предельные рекомендованные цены на свои автомобили у официальных дилеров. Однако некоторые автосалоны продолжают завышать стоимость машин. Для выявления неправомерных действий компания продолжит совершать тайные проверки дилерских центров.
По словам Максима Соколова, в случае завышения официальной стоимости к автосалонам будут применять жесткие меры, вплоть до расторжения контрактов. Любой клиент сможет пожаловаться на дилерский центр по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту АвтоВАЗа.
Накануне АвтоВАЗ наказал недобросовестных дилеров, которые завышали цены на автомобили бренда. В компании сообщили, что к продавцам применили «меры коммерческого характера».