У «АвтоВАЗа» появился робот для открывания дверей

Новый робот может тысячи раз без остановки открывать и закрывать двери автомобиля. Благодаря такому тесту на заводе смогут сразу оценить качество и надежность дверных петель, а также запирающих замков и дверных ручек.

Испытания на стенде, как пишет «Лада.Онлайн», будут максимально приближены к реальной эксплуатации, что позволит оценить качество сборки и всех комплектующих. Кроме того, появление нового оборудования позволит сделать эти испытания более качественными, но при этом сократить необходимое для тестов время.