У «АвтоВАЗа» появился робот для открывания дверей

Новый робот может тысячи раз без остановки открывать и закрывать двери автомобиля. Благодаря такому тесту на заводе смогут сразу оценить качество и надежность дверных петель, а также запирающих замков и дверных ручек.
Испытания на стенде, как пишет «Лада.Онлайн», будут максимально приближены к реальной эксплуатации, что позволит оценить качество сборки и всех комплектующих. Кроме того, появление нового оборудования позволит сделать эти испытания более качественными, но при этом сократить необходимое для тестов время.
Ранее все автомобили, которые сходили с конвейеров тольяттинского предприятия, тестировали на полигоне «АвтоВАЗа» под открытым небом. В середине ноября было решено отказаться от такого метода — руководство компании посчитало, что это «пустая трата топлива», поскольку автомобиль нужно было перевозить с завода на полигон и обратно.
Кроме того, раньше испытания были привязаны к погодным условиям — поскольку тесты проводили на улице, приходилось учитывать возможные осадки и изменения. Теперь компания может тестировать новые автомобили без перерыва, вне зависимости от температуры и прочих факторов.
Аналогичный робот появился на заводе Nissan еще в 2017 году. Устройство получило название «Миссис Дверебото» и главная ее обязанность была открывать и закрывать двери раз в шесть секунд. По словам представителей компании, в среднем за 10 лет эксплуатации двери на автомобилях открываются и закрываются 45 тысяч раз. Робот японской компании делает то же самое, но всего за три дня непрерывной работы.