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17:55

У «АвтоВАЗа» появился робот для открывания дверей

Компания купила его для проведения ресурсных испытаний

Анастасия Дубина
На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти появился робот, который открывает и закрывает двери новых автомобилей. Он стал частью нового роботизированного стенда, на котором компания теперь проводит все ресурсные испытания моделей.

Новый робот может тысячи раз без остановки открывать и закрывать двери автомобиля. Благодаря такому тесту на заводе смогут сразу оценить качество и надежность дверных петель, а также запирающих замков и дверных ручек.

Испытания на стенде, как пишет «Лада.Онлайн», будут максимально приближены к реальной эксплуатации, что позволит оценить качество сборки и всех комплектующих. Кроме того, появление нового оборудования позволит сделать эти испытания более качественными, но при этом сократить необходимое для тестов время.

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Ранее все автомобили, которые сходили с конвейеров тольяттинского предприятия, тестировали на полигоне «АвтоВАЗа» под открытым небом. В середине ноября было решено отказаться от такого метода — руководство компании посчитало, что это «пустая трата топлива», поскольку автомобиль нужно было перевозить с завода на полигон и обратно.

Кроме того, раньше испытания были привязаны к погодным условиям — поскольку тесты проводили на улице, приходилось учитывать возможные осадки и изменения. Теперь компания может тестировать новые автомобили без перерыва, вне зависимости от температуры и прочих факторов.

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Аналогичный робот появился на заводе Nissan еще в 2017 году. Устройство получило название «Миссис Дверебото» и главная ее обязанность была открывать и закрывать двери раз в шесть секунд. По словам представителей компании, в среднем за 10 лет эксплуатации двери на автомобилях открываются и закрываются 45 тысяч раз. Робот японской компании делает то же самое, но всего за три дня непрерывной работы.