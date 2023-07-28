АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте

По словам Соколова, Египет с уже налаженной схемой сотрудничества станет транспортно-логистическим хабом, откуда машины Lada буду развозить по всей Африке. При этом партнерами могут стать и другие страны — к примеру, Алжир.

Продукцию АвтоВАЗа поставляли в Африку еще в 80-х годах прошлого века. В 90-е отгрузка остановилась, после чего в 2002-м в Египте началось производство: выпускали ВАЗ 2107 и 2110, а затем Granta мелкоузловым методом CKD со сваркой и окраской. В 2022-м сборка встала, однако на рынке Египта все еще есть Гранты. На АвтоВАЗе отмечают, что завод мог дособрать автомобили из запасенных комплектующих.