АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в Египте

АвтоВАЗ намерен возобновить производство Lada в ЕгиптеРоссийские автомобили хотят вернуть на конвейер завода Al Amal
Компания АвтоВАЗ собирается возобновить сборку Lada в Африке. Речь идет о Египте, где российские автомобили выпускали с перерывами с 2002 по 2022 годы. Возобновление сотрудничества с местной фирмой Al Amar (ранее Lada Egypt) и восстановление производства на мощностях ее завода — один из приоритетов АвтоВАЗа, заявил его президент Максим Соколов в кулуарах форума Россия — Африка. Когда это случится, пока неизвестно. Египетская сторона комментариев по поводу продолжения работы с Россией не давала.
По словам Соколова, Египет с уже налаженной схемой сотрудничества станет транспортно-логистическим хабом, откуда машины Lada буду развозить по всей Африке. При этом партнерами могут стать и другие страны — к примеру, Алжир.
Продукцию АвтоВАЗа поставляли в Африку еще в 80-х годах прошлого века. В 90-е отгрузка остановилась, после чего в 2002-м в Египте началось производство: выпускали ВАЗ 2107 и 2110, а затем Granta мелкоузловым методом CKD со сваркой и окраской. В 2022-м сборка встала, однако на рынке Египта все еще есть Гранты. На АвтоВАЗе отмечают, что завод мог дособрать автомобили из запасенных комплектующих.
Однако африканцам может быть интересна не только бюджетная Granta, считает Соколов. Помимо нее, продавать там можно внедорожники Niva — как классическая Legend, так и Travel. Также успешной на местном рынке по мнению главы АвтоВАЗа может быть «растянутая» версия новой Lada Vesta — Aura.
В сотрудничестве с АвтоВАЗом также заинтересованы в Эфиопии. Посол республики в России Чам Угала Урят недавно сказал, что страна будет содействовать инвестициям российской компании, а Соколов, в свою очередь, допускал возможность экспорта Lada.