На АвтоВАЗе рассказали, какие модели Lada хотят продавать в Африке

Планами АвтоВАЗа Соколов поделился с журналистами на в кулуарах экономического форума Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Однако поставки еще не начались, отметил он, и именно форум должен поспособствовать налаживанию связей для сотрудничества.

Еще во времена СССР АвтоВАЗ поставил в Африку около 150 тысяч автомобилей, и большинство из них — 95 тысяч штук — приобрел Египет. Теперь же отечественная компания готова к новым договоренностям об экспорте Lada, подчеркнул Соколов.