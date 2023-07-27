На АвтоВАЗе рассказали, какие модели Lada хотят продавать в Африке

На АвтоВАЗе рассказали, какие модели Lada хотят продавать в АфрикеАвтогигант нацелен на новый виток сотрудничества с африканцами
Стало известно, какие автомобили марки Lada будут продавать в Африке. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, традиционно на африканском континенте спросом пользуются внедорожники Niva — как классическая Legend, так и Travel, причем «в формате пикапчика». Однако он рассчитывает, что новинки тоже найдут своих покупателей среди африканцев. Речь идет об обновленной Lada Vesta NG, а также о ее «длинной» версии для чиновников — Lada Aura.
Планами АвтоВАЗа Соколов поделился с журналистами на в кулуарах экономического форума Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Однако поставки еще не начались, отметил он, и именно форум должен поспособствовать налаживанию связей для сотрудничества.
Еще во времена СССР АвтоВАЗ поставил в Африку около 150 тысяч автомобилей, и большинство из них — 95 тысяч штук — приобрел Египет. Теперь же отечественная компания готова к новым договоренностям об экспорте Lada, подчеркнул Соколов.
АвтоВАЗ не впервые высказывает желание возобновить масштабные поставки машин на южный континент. В ноябре прошлого года сообщалось, что из новых экспортных рынков Африка рассматривается «в первую очередь» — правда, какие страны имеются в виду, неизвестно. Сейчас основные рынки сбыта Lada помимо России — Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.
Что касается упомянутой Соколовым Lada Aura, то она дебютировала на июньском Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в статусе прототипа, который не завелся с первого раза в ходе демонстрации. Колесная база Aura растянута на 250 миллиметров по сравнению с обычной Вестой. Также у нее улучшена шумоизоляция и перенастроена подвеска, а в движение ее приводит 1,8-литровый турбомотор в тандеме с китайским вариатором.