АвтоВАЗ начал ценовую войну с Geely на белорусском рынке

АвтоВАЗ начал ценовую войну с Geely на белорусском рынкеПроизводители снижают цены на свои модели и предлагают разнообразные бонусы
В настоящее время Geely Emgrand можно купить в Белоруссии за 54 500 рублей (примерно 1,6 миллиона российских). При этом дилеры подарят покупателям комплект зимней резины, а также коврики и брызговики. В свою очередь, АвтоВАЗ снизил цены на «Гранты» и «Весты». Так, Lada Vesta SW, оснащенные системой стабилизации, можно приобрести в белорусских автосалонах за 48 700 рублей или 1,42 миллиона российских. Российская компания так же предлагает в подарок зимние покрышки.
У каждого бренда есть свои плюсы. На стороне Geely – белорусская сборка, поддержка со стороны государства, лояльность населения, а также фирменная система кредитования. АвтоВАЗ же делает ставку на низкие цены, недорогое обслуживание и собственную кредитную программу.
В начале июля стоимость Lada Largus на белорусском рынке оказалась ниже, чем в России. Тогда местным жителям предлагали отечественные модели дешевле на 200 тысяч рублей.