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Опубликовано 24 октября 2024, 20:00
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АвтоВАЗ начал ценовую войну с Geely на белорусском рынке

Производители снижают цены на свои модели и предлагают разнообразные бонусы
Бренды Lada и Geely пытаются завоевать лидерство на автомобильном рынке Беларуси. Российский производитель всерьез решил опередить китайского конкурента, существенно повысив продажи в соседней стране. Глава АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил, что в следующем году компания собирается реализовать в союзном государстве 15 000 машин. На фоне заявления Geely рекордно снизил стоимость седана Emgrand.
АвтоВАЗ начал ценовую войну с Geely на белорусском рынке
© Алексей Сухоруков / РИА Новости
Анастасия Мельник

В настоящее время Geely Emgrand можно купить в Белоруссии за 54 500 рублей (примерно 1,6 миллиона российских). При этом дилеры подарят покупателям комплект зимней резины, а также коврики и брызговики. В свою очередь, АвтоВАЗ снизил цены на «Гранты» и «Весты». Так, Lada Vesta SW, оснащенные системой стабилизации, можно приобрести в белорусских автосалонах за 48 700 рублей или 1,42 миллиона российских. Российская компания так же предлагает в подарок зимние покрышки.

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У каждого бренда есть свои плюсы. На стороне Geely – белорусская сборка, поддержка со стороны государства, лояльность населения, а также фирменная система кредитования. АвтоВАЗ же делает ставку на низкие цены, недорогое обслуживание и собственную кредитную программу.

В начале июля стоимость Lada Largus на белорусском рынке оказалась ниже, чем в России. Тогда местным жителям предлагали отечественные модели дешевле на 200 тысяч рублей.

Источник:Quto.ru
Автор:Анастасия Мельник
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#Geely
#Lada
#Авторынок