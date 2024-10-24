АвтоВАЗ начал ценовую войну с Geely на белорусском рынке

В настоящее время Geely Emgrand можно купить в Белоруссии за 54 500 рублей (примерно 1,6 миллиона российских). При этом дилеры подарят покупателям комплект зимней резины, а также коврики и брызговики. В свою очередь, АвтоВАЗ снизил цены на «Гранты» и «Весты». Так, Lada Vesta SW, оснащенные системой стабилизации, можно приобрести в белорусских автосалонах за 48 700 рублей или 1,42 миллиона российских. Российская компания так же предлагает в подарок зимние покрышки.