АвтоВАЗ получил крупнейший госзаказ и будет работать по субботам

Как сообщает портал «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на источники на предприятии, приказ главы автогиганта о переходе на четырёхдневную рабочую неделю с 31 августа отменён. Неожиданный крупный заказ вынудил руководство добавить субботние смены в течение шести недель с 22 августа по 26 сентября, то есть вместо «пятидневки» полтора месяца будет рабочая неделя с одним выходным. Особо подчёркивается, что сверхурочную работу оплатят в двойном размере.
Одномоментная закупка 15 тысяч машин — крупнейший госзаказ АвтоВАЗа в последние годы. Для сравнения, в 2017 году правительство приобрело около 6400 автомобилей Lada.
Информации о сроках поставок автомобилей Lada государственным учреждениям нет; также неизвестно, какие модели и комплектации требуются заказчику, и во сколько закупка обойдётся бюджету. Похоже, правительство России решило равномерно загрузить АвтоВАЗ и избежать дефицита определённой модели — для выполнения госзаказа будут задействованы все автосборочные подразделения автогиганта: и конвейер автомобилей на платформе B0 (XRay, Largus), и производственная линия Lada 4x4, и цех по выпуску семейства Lada Granta.
Крупнейший госзаказ для АвтоВАЗа — одна из нескольких мер поддержки автомобильной промышленности, которые должны скомпенсировать спад продаж из-за «коронавирусного» кризиса.
Три месяца назад на различные меры стимулирования автопрома правительством было выделено 25 миллиардов рублей, а ещё 70 миллиардов рублей государство потратит на опережающие закупки 33,5 тысячи единиц транспорта для силовиков и ведомственных учреждений.