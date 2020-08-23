АвтоВАЗ получил крупнейший госзаказ и будет работать по субботам

Как сообщает портал «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на источники на предприятии, приказ главы автогиганта о переходе на четырёхдневную рабочую неделю с 31 августа отменён. Неожиданный крупный заказ вынудил руководство добавить субботние смены в течение шести недель с 22 августа по 26 сентября, то есть вместо «пятидневки» полтора месяца будет рабочая неделя с одним выходным. Особо подчёркивается, что сверхурочную работу оплатят в двойном размере.