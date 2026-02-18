Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 14:26
АвтоВАЗ может выпускать старую «Ниву» до 2029 года

В Тольятти заново сертифицировали внедорожную «классику»
АвтоВАЗ продлил ОТТС на Lada Niva Legend до 2029 года. Российский автопроизводитель получил новое Одобрение типа транспортного средства на семейство внедорожников Lada Niva Legend. Как выяснил журнал Motor, документ действует до 16 февраля 2029 года — всё это время АвтоВАЗ может выпускать и продавать такие машины.
Алексей Кованов
В этом году Lada Niva Legend получит новый мотор и светодиодные фары. О планах по модернизации старейшего внедорожника рассказал руководитель продуктового маркетинга бренда Сергей Корниенко.

Точные цены будут раскрыты перед стартом продаж, но за ориентир можно взять Niva Travel, базовая комплектация которой после внедрения 90-сильного двигателя объемом 1,8 литра подорожала на 76 тыс. рублей.

В новом ОТТС пока указаны прежние силовые агрегаты: очевидно, что компания оформит «расширение» документа, как только новая модификация пройдёт предусмотренные законодательством тесты.

Ранее АвтоВАЗ рассказал, как купить «Ниву» за 800 000 рублей. В общей сложности автогигант сейчас предлагает около двух десятков дисконтных программ, но самые выгодные касаются именно внедорожников.

