АвтоВАЗ может выпускать старую «Ниву» до 2029 года

В этом году Lada Niva Legend получит новый мотор и светодиодные фары. О планах по модернизации старейшего внедорожника рассказал руководитель продуктового маркетинга бренда Сергей Корниенко.

Точные цены будут раскрыты перед стартом продаж, но за ориентир можно взять Niva Travel, базовая комплектация которой после внедрения 90-сильного двигателя объемом 1,8 литра подорожала на 76 тыс. рублей.

В новом ОТТС пока указаны прежние силовые агрегаты: очевидно, что компания оформит «расширение» документа, как только новая модификация пройдёт предусмотренные законодательством тесты.