АвтоВАЗ рассказал, как купить «Ниву» за 800 000 рублей

Опубликовано 06 февраля 2026, 12:301 мин.
АвтоВАЗ рассказал, как купить «Ниву» за 800 000 рублейЭто будет классическая трёхдверная «Лада Нива Легенд»
АвтоВАЗ: в феврале на автомобили «Лада» действуют особые выгоды. В общей сложности автогигант сейчас предлагает около двух десятков дисконтных программ. Самые выгодные касаются внедорожников, так как позволяют снизить стоимость автомобилей до минимальных величин.
© АвтоВАЗ
Если сдать дилеру свой старый автомобиль, а также воспользоваться государственной программой льготного кредитования, то цена Lada Niva Legend снизится до 800 000 рублей.
Минимахльная стоимость внедорожника Lada Niva Travel — от 1 011 000 рублей при суммировании выгоды 80 000 рублей по схеме трейд-ин и субсидирования 20% по госпрограмме автокредитования.
Ранее АвтоВАЗ начал продажи обновлённой Lada Aura: у неё есть бесключевой доступ и дистанционный запуск.
Источник:Поладим с LADA
Автор:Алексей Кованов