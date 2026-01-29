«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Aura 2026 модельного года

В версии Lada Aura Premier представлена обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto и экосистемой сервисов Сбера. Интеграция обеспечивает стабильную навигацию онлайн и офлайн, функцию бесконтактной оплаты заправок, доступ к голосовому помощнику и музыкальным сервисам. Авторизация в сервисах партнеров выполняется через Сбер ID.

Комплектация Premier также включает светодиодную оптику, 4 подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, контроль слепых зон, парктроники спереди и сзади, обогрев руля, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер и круиз-контроль.

Топовая версия Status отличается салоном с кожаной отделкой, расширенным обогревом заднего сиденья (включая спинку). Для интерьера доступна черная или светло-серая отделка панели приборов. Мультимедийная система в этой версии — Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, 8 динамиками и сервисами Яндекс Авто.

В «АвтоВАЗе» отметили, что Lada Aura ориентирована на комфорт пассажиров, особенно на втором ряду, где обеспечено дополнительно 25 см пространства для ног. Автомобиль оснащается двигателем 1.8 л с автоматической трансмиссией, а настройки шасси и агрегата адаптированы для плавного движения по разным типам дорог.

