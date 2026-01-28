В России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi

В Новосибирске и Барнауле Profi Cargo доступна по цене 960 тыс рублей. Модификация Pickup с открытой платформой на данный момент есть только у дилера в Новороссийске по цене 890 тыс. рублей.

Eonyx Profi Cargo и Profi Pickup позиционируются как многоцелевые универсальные автомобили для городской логистики, курьерских перевозок, транспортировки небольших грузов, а также для работы в рекреационных и гостиничных зонах. Для управления ими достаточно прав категории B, однако страховка ОСАГО и транспортный налог рассчитываются для них по тарифам, аналогичным применяемым для мототехники.

Обе модели оснащены одним электродвигателем мощностью 8 л. с. на передней оси, который обеспечивает максимальную скорость 80 км/ч. Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея ёмкостью 11,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 150 километров. Полная зарядка аккумулятора от бытовой сети 220 В занимает около 8 часов.

Габаритные размеры у обеих версий идентичны: длина — 2960 мм, ширина — 1460 мм, высота — 1590 мм, колесная база — 1850 мм. Вместимость грузовых отсеков различается: у Profi Cargo полезный объём составляет 1350 литров (размеры 1080×1350×1000 мм), а у Profi Pickup — около 600 литров (1040×1298×520 мм).

Салон в обоих автомобилях рассчитан на двух человек. Базовая комплектация включает отопитель салона, солнцезащитные зеркала, кондиционер, передние электростеклоподъемники, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном и центральный замок с дистанционным управлением.

