«АвтоВАЗ» начал выпуск новых автомобилей

Выпуск новинок будет организован на мощностях дочернего предприятия «ВИС-АВТО», где уже производятся коммерческие модификации Lada Granta и Niva.

Автомобили SKM собирают методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова, при этом детали двигателя и шасси поступают отдельно. На предприятии подчеркивают, что система контроля качества полностью соответствует стандартам главного конвейера «АвтоВАЗа».

Разработка модели SKM М7 велась специально для российского рынка. По заказу «АвтоВАЗа» в базовый проект было внесено более пятидесяти конструктивных и технологических изменений. Так, для пассажирской версии улучшили сиденья второго и третьего рядов, добавили крепления для детских кресел и установили дополнительный отопитель салона.

Кузовные панели получили оцинковку. Кроме того, съемный желоб водостока теперь упрощает доступ к двигателю при обслуживании. Часть компонентов уже локализована — это технические жидкости, аккумуляторы и модули связи.

Под капотом SKM М7 установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 137 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Заднеприводная компоновка с рессорной подвеской рассчитана на высокие нагрузки. Уже в базовой версии автомобиль оснащается кондиционером, подушками безопасности, системами помощи водителю и функцией дистанционного запуска двигателя.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.