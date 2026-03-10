АвтоВАЗ нашел способ удешевить газовый Lada Largus

Так, битопливный универсал в новом исполнении «Классик» можно приобрести по цене от 1,59 млн рублей с учетом государственной субсидии. В базовое оснащение входят кондиционер, ABS, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники всех дверей и ключ дистанционного управления.

Фургон в новой версии «Комфорт» оценен в от 1,62 млн рублей (также с учетом госсубсидии). Он дополнительно оснащен подушкой безопасности переднего пассажира, обогревом и электрорегулировкой зеркал, а также трехступенчатым обогревом передних сидений.

Топ-комплектация «Драйв» для обеих версий кузова сохранила прежний набор опций: обогрев лобового стекла, парктроник, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедийную систему и легкосплавные диски.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.