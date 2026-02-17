Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland

Согласно ОТТС на Omoda (Jeland) C5, с которым ознакомился Motor, автомобиль будет доступен в России в переднеприводном и полноприводном вариантах. Длина автомобиля — 4545 мм, колесная база — 2630 мм.

Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с роботизированной трансмиссией. Для переднеприводной версии предусмотрена шестиступенчатая коробка передач, для полноприводной — семиступенчатая. Для автомобиля допускается использование бензина АИ-92. Передняя подвеска у обоих версий кроссовера на стойках McPherson, сзади у переднеприводной Omoda C5 скручивающаяся балка, у полноприводной — многорычажка.

Среди заявленных опций — обогревы всех сидений, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камеры кругового обзора и набор систем помощи водителю.