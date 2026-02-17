Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland
Согласно ОТТС на Omoda (Jeland) C5, с которым ознакомился Motor, автомобиль будет доступен в России в переднеприводном и полноприводном вариантах. Длина автомобиля — 4545 мм, колесная база — 2630 мм.
Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с роботизированной трансмиссией. Для переднеприводной версии предусмотрена шестиступенчатая коробка передач, для полноприводной — семиступенчатая. Для автомобиля допускается использование бензина АИ-92. Передняя подвеска у обоих версий кроссовера на стойках McPherson, сзади у переднеприводной Omoda C5 скручивающаяся балка, у полноприводной — многорычажка.
Среди заявленных опций — обогревы всех сидений, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камеры кругового обзора и набор систем помощи водителю.
Согласно ОТТС на Omoda C7 калужской сборки, для этого кроссовера также предусмотрен альтернативный бренд Jeland. Автомобиль также сертифицирован в переднеприводном и полноприводном варианте. Длина кроссовера — 4660 мм, колесная база — 2720 мм. Турбомотор 1.6 доступен в двух вариантах мощности. На переднеприводном С7 он развивает 185 л.с., на полноприводном — 149 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях одинаковый — 275 Нм. Среди опций — полный набор обогревов, люк в крыше, USB-розетки, парктроники и набор систем активной безопасности.
Ранее был раскрыт дизайн Omoda C5 для России.