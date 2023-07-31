АвтоВАЗ потратит десятки миллиардов рублей на новые модели: что о них известно

АвтоВАЗ потратит десятки миллиардов рублей на новые модели: что о них известноИнвестпрограмма АвтоВАЗА в 2023 году составляет несколько десятков миллиардов рублей
АвтоВАЗ инвестирует в разработку новых моделей десятки миллиардов рублей. В разговоре с ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что инвестиционная программа на 2023 год составляет «несколько десятков миллиардов рублей». За счет средств инвестпрограммы будет проведена подготовка к производству нескольких моделей, а именно бюджетного семейства Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura для чиновников и «других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva», добавил Соколов.
О некоторых из перечисленных моделей информация уже есть. Например, известно, что семейство бюджетных автомобилей Iskra разрабатывается на смену нынешней Granta, хотя некоторое время они будут выпускаться параллельно. В новое семейство войдут седан, универсал и его кросс-версия, которые будут базироваться на французской платформе CMF-B — ее в свою очередь планируется глубоко локализовать. Ориентировочно Iskra выйдет на рынок в начале 2025 года.
Кроссовер на базе Vesta уже запущен в разработку и увидит свет в 2024-2025 годах. Новинка призвана помочь Lada укрепить позиции в растущем сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники).
Ожидается, что новинка будет представлять собой пятидверный хетчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который, видимо, заимствуют у Cross-версии Весты. Кроссовер будет переднеприводным, так как платформа Vesta не предусматривает полный привод.
Lada Aura — это удлиненный седан Vesta. У него растянутая на 250 миллиметров колесная база и салон повышенной комфортности. Прототип такого автомобиля показали ранее этим летом, он предназначен в первую очередь для госструктур и корпоративных автопарков. Модель будет выпускаться мелкими сериями с 2025 года.
И, наконец, для Lada Niva подтверждены несколько новых модификаций. Для Нивы адаптируют мотор от переднеприводных моделей Lada — 16-клапанный «атмосферник» ВАЗ-21129 на 106 лошадиных сил, знакомый по Vesta, и 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, развивающий 122 лошадиные силы, который будут устанавливать на Niva с приставкой Sport.