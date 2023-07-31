АвтоВАЗ потратит десятки миллиардов рублей на новые модели: что о них известно

О некоторых из перечисленных моделей информация уже есть. Например, известно, что семейство бюджетных автомобилей Iskra разрабатывается на смену нынешней Granta, хотя некоторое время они будут выпускаться параллельно. В новое семейство войдут седан, универсал и его кросс-версия, которые будут базироваться на французской платформе CMF-B — ее в свою очередь планируется глубоко локализовать. Ориентировочно Iskra выйдет на рынок в начале 2025 года.

Кроссовер на базе Vesta уже запущен в разработку и увидит свет в 2024-2025 годах. Новинка призвана помочь Lada укрепить позиции в растущем сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники).