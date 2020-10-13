«АвтоВАЗ» поможет в создании родстера «Крым»

По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, мощностей учебного заведения достаточно, чтобы организовать производство несущих каркасов и крупных внешних панелей для родстера. Кроме того, инженеры университета имеют необходимый опыт, поскольку ранее построили два прототипа легких внедорожников «Сержант» на базе «Нивы».

При создании родстера «Крым» инженеры ТГУ планируют применить лазерную технологию для сварки и упрочнения отдельных металлических изделий трансмиссии, а также оборудовать автомобиль интеллектуальной системой управления освещением. По мнению специалистов, технологическая коллаборация со структорой «АвтоВАЗа» поможет запустить родестер «Крым» в реальное производство.

Родстер «Крым», наружная конструкция которого выполнена из композитных материалов, построен на базе отечественной Lada Kalina. В движение заднеприводный спорткар приводит двигатель объемом 1,6 литра, который в паре с пятиступенчатой «механикой» способен выдавать 140 лошадиных сил.