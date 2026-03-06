«АвтоВАЗ» пожаловался на Mash в правоохранительные органы

«АО „АвтоВАЗ“ официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную рабочую неделю. Изданием Mash не в первый раз распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая наше предприятие», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «АвтоВАЗа».

В нем также утверждается, что подобные сообщения наносят ущерб российской промышленности и дестабилизируют обстановку в коллективах, а их распространение фактически поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против России и ее промышленности.

На «АвтоВАЗе» заявили об отсутствии планов по переходу на сокращенную неделю: завод продолжит работать 5 дней в неделю с полной оплатой, уверяют на предприятии.

«Данное сообщение является официальным публичным обращением „АвтоВАЗа“ к регулирующим и правоохранительными органам в расследовании дискредитирующей деятельности издания Mash, которое своей ложью пересекло все мыслимые красные линии», — отмечается в сообщении компании.

