Россиянам назвали непростительные ошибки при обкатке новой машины

«Важен первый период до 3 тысяч километров, именно в это время узлы и агрегаты притираются друг к другу, от темпа нагрузки зависит их дальнейший ресурс», — объяснил эксперт.

Первая распространенная ошибка после покупки новой машины — резкие разгоны и движение на высоких оборотах. Даже если двигатель и трансмиссия прошли заводские испытания, им нужно время, чтобы все рабочие поверхности адаптировались. Агрессивная езда в первые недели может повлиять на износ двигателя и коробки передач.

Вторая ошибка — длительная езда в одном и том же режиме. Когда водитель, например, часами движется по трассе на постоянной скорости, это создает однотипную нагрузку. В период обкатки важно, наоборот, варьировать режимы движения: умеренно менять скорость, избегать как перегрузок, так и монотонной езды.

Третья ошибка заключается в поездке с максимальным количеством пассажиров или полная загрузка багажника в первые дни эксплуатации. Это создает дополнительное давление на подвеску и тормозную систему в период обкатки.

Четвертый момент связан с игнорированием рекомендаций производителя по ограничению скорости, оборотам и условиям эксплуатации в первые тысячи километров.

Наконец, нельзя откладывать и первое ТО: даже при отсутствии тревожных сигналов своевременная диагностика подтвердит, что обкатка проходит правильно. Всего несколько недель аккуратного вождения сохранят ресурс машины на годы вперед, предупредил Стрельбицкий.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожал ремонт автомобилей.