«АвтоВАЗ» представил переднеприводную модель с 9-ступенчатым автоматом

Переднеприводный SKM M9 предложат в четырех версиях: 7-местный минивэн, 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Под капотом всех модификаций — 2,0-литровый дизель мощностью 150 л.с. Коробки передач — на выбор: 9-ступенчатый «автомат» или 6-ступенчатая «механика».

Минивэн в исполнении «Бизнес» рассчитан на шестерых пассажиров и водителя: пять мест сзади и одно рядом с водителем. В салоне — передвижной стол и трансформируемые кресла. Версия «Трансфер» вмещает семерых пассажиров, также у нее багажный отсек увеличенного размера.

Микроавтобус в версии «Комфорт» отличается нарощенной крышей. Внутри могут разместиться девять человек (предусмотрено семь мест в пассажирском салоне и одно рядом с водителем). Фургон SKM M9 предлагает полезный объем 9,6 кубометра. Выпускать модель будут сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Тольятти.

Ранее дебютировала «Газель» с роботизированной коробкой передач.