Опубликовано 26 мая 2026, 10:41
«ГАЗель» с роботизированной коробкой передач дебютировала на выставке COMVEX в Москве

ГАЗ показал на выставке COMVEX в Москве «ГАЗель» с роботизированной коробкой передач. Как сообщили порталу Motor представители компании, решение о запуске в производство будет принято на основе реакции посетителей и спроса со стороны потребителей — если рынку нужен такой автомобиль, ГАЗ готов выпускать его серийно.
Газель NN
Алексей Морозов
Главная особенность новинки — наличие «робота» с ручным управлением, предназначенного для водителей с ограниченными возможностями. Это простая коробка передач с одним сцеплением, где переключением передач и выжимом сцепления управляют актуаторы.

Инженеры рассказали, что настройка этих актуаторов была сложной задачей, однако они с ней справились.

Судя по всему, разработка велась силами инженерного центра самого Горьковского автозавода.

