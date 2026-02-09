Новости
Опубликовано 09 февраля 2026, 16:01
1 мин.

«АвтоВАЗ: проблем с электронным блоком управления на Lada Largus нет

«АвтоВАЗ» опроверг заявления о массовой неисправности блока управления Lada Largus. Ранее несколько российских изданий опубликовали сообщения от владельцев, в которых те жаловались на сокращение ресурса агрегатов, регулярные поломки и сбои электронных систем у автомобилей Lada Largus нового поколения.
© Lada
В своем официальном комментарии представители компании «АвтоВАЗ» отметили, что данные внутренней статистики и обращений в дилерскую сеть не подтверждают данные о массовом характере дефектов.

«С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей», — отметили в пресс-службе.

В компании также сообщили, что тщательно проверяют информацию, поступающую из указанных в публикациях сервисных центров и автопарков, владельцы которых жаловались на проблемы с автомобилями Lada Largus.

Ранее сообщалось, что экстремальные морозы превращают электромобили Evolute в кирпичи на ходу.

