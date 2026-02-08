Экстремальные морозы превращают электромобили Evolute в кирпичи на ходу

Наиболее опасной является ситуация, когда во время поездки машина внезапно начинает терять скорость, тормозя до 25 км/ч, после чего полностью перестаёт реагировать на педаль газа. Многим водителям везет меньше — их автомобили глохнут на ходу, вынуждая вызывать эвакуатор для доставки к ближайшему сервисному центру, сообщает Shot.

Помимо этого, по данным канала, у ряда владельцев наблюдаются аномальные колебания показателей расхода энергии и других параметров на приборной панели. После перезапуска системы эти значения могут становиться значительно меньше. Наиболее серьёзные проблемы возникают у тех, кто не пользовался автомобилем несколько дней: их Evolute перестают реагировать на ключ, не открываются и не заводятся.

Дополнительной проблемой о которой пишет Shot, является то, что во время движения талая вода с крыши проникает прямо в салон автомобиля, создавая неудобства и потенциально приводя к повреждению электроники.

Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.