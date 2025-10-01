АвтоВАЗ провёл тест, будто Lada Iskra стояла 6 лет под солнцем

Отмечается, что впервые АвтоВАЗ испытывал автомобиль на совершенно новом стенде, чтобы сымитировать воздействие солнечного излучения. Специальная камера позволяла повторить хранение машины под палящим солнцем на протяжении 6 лет.

Лампы раскаляли воздух вокруг автомобиля до 40 градусов, а сам автомобиль — до 80 градусов и выше. По итогам таких «солнечных» тестов были скорректирована конструкция пластиковых элементов интерьера и экстерьера.

Ещё один любопытный момент — специалисты моделировали периодическую мойку: из простого садового шланга, мойки высокого давления и в автоматической установке. Также была задействована новая дождевальная камера.

На коррозионную стойкость будущую Lada Iskra провеяли и в солевых бродах, и в камере солевого тумана, и в климатической камере, где кузова грядущей новинки то замораживались, то размораживались.