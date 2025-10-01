АвтоВАЗ провёл тест, будто Lada Iskra стояла 6 лет под солнцем

АвтоВАЗ провёл тест, будто Lada Iskra стояла 6 лет под солнцемВ компании рассказали, каким необычным тестам подвергалась будущая новинка на стадии разработки.
Отмечается, что впервые АвтоВАЗ испытывал автомобиль на совершенно новом стенде, чтобы сымитировать воздействие солнечного излучения. Специальная камера позволяла повторить хранение машины под палящим солнцем на протяжении 6 лет.
Лампы раскаляли воздух вокруг автомобиля до 40 градусов, а сам автомобиль — до 80 градусов и выше. По итогам таких «солнечных» тестов были скорректирована конструкция пластиковых элементов интерьера и экстерьера.
Ещё один любопытный момент — специалисты моделировали периодическую мойку: из простого садового шланга, мойки высокого давления и в автоматической установке. Также была задействована новая дождевальная камера.
На коррозионную стойкость будущую Lada Iskra провеяли и в солевых бродах, и в камере солевого тумана, и в климатической камере, где кузова грядущей новинки то замораживались, то размораживались.
Между тем, на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» (экс-площадка Nissan) стартовало серийное производство Lada Iskra — новинки АвтоВАЗа, рыночный дебют которой состоялся минувшим летом.