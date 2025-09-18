Первые Lada Iskra петербургской сборки отправились к дилерам

Они ничем не отличаются от сделанных в Тольятти

Lada Iskra встала на конвейер в Санкт-Петербурге. На мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» (экс-площадка Nissan) стартовало серийное производство Lada Iskra — новинки АвтоВАЗа, рыночный дебют которой состоялся в июле. До сих пор в продаже были только «Искры» тольяттинской сборки, а теперь в дилерскую сеть начали отгружать машины, сделанные в Санкт-Петербурге. Как отмечает пресс-служба АвтоВАЗа, они неотличимы от Iskra с главного конвейера.