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Опубликовано 30 июня 2026, 12:02
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АвтоВАЗ раскрыл дату старта выпуска обновленного внедорожника Niva Legend

АвтоВАЗ начнет выпуск обновленной Niva Legend с оцинкованным кузовом 20 июля. По данным пресс-службы предприятия, производство автомобиля стартует в день 60-летнего юбилея концерна.
Lada Niva
Lada Niva
© АвтоВАЗ
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Премьера глубоко модернизированной классической «Нивы» состоялась 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов.

Главное техническое новшество — 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, который уже знаком по модели Niva Travel. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, при этом 80% его значения доступны уже с 1000 об/мин. Двигатель стал не только мощнее, но и экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3−30% в зависимости от режима эксплуатации.

Внедорожник впервые получил кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали, что должно повысить коррозионную стойкость. Также впервые в истории модели на Niva Legend появилась фронтальная подушка безопасности водителя.

Среди других изменений — перенесенный на правую сторону замок зажигания, вентилируемые передние тормозные диски и модернизированная передняя подвеска. Стабилизатор поперечной устойчивости смещен вперед, что, по заявлению компании, улучшило управляемость и плавность хода.

Ранее Lamborghini опубликовала фото своего самого мощного кроссовера.

Источник:Пресс-служба "АвтоВАЗа"
Автор:Алексей Морозов
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