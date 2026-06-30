АвтоВАЗ раскрыл дату старта выпуска обновленного внедорожника Niva Legend

Премьера глубоко модернизированной классической «Нивы» состоялась 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов.

Главное техническое новшество — 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, который уже знаком по модели Niva Travel. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, при этом 80% его значения доступны уже с 1000 об/мин. Двигатель стал не только мощнее, но и экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3−30% в зависимости от режима эксплуатации.

Внедорожник впервые получил кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали, что должно повысить коррозионную стойкость. Также впервые в истории модели на Niva Legend появилась фронтальная подушка безопасности водителя.

Среди других изменений — перенесенный на правую сторону замок зажигания, вентилируемые передние тормозные диски и модернизированная передняя подвеска. Стабилизатор поперечной устойчивости смещен вперед, что, по заявлению компании, улучшило управляемость и плавность хода.

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