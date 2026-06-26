Lamborghini опубликовала фото своего самого мощного кроссовера

Хотя официальные детали пока держатся в секрете, шпионские фотографии и утечки позволяют составить четкое представление о новинке. Главное изменение кроется под капотом: безнаддувный V8 уходит в прошлое. Новый Urus Performante получит подключаемую гибридную силовую установку (PHEV), аналогичную той, что дебютировала на версии Urus SE.

Ожидается, что гибридная система, объединяющая 4,0-литровый V8 с электромотором и батареей емкостью 25,9 кВт·ч, будет выдавать более 800 л.c., что значительно превосходит данные предшественника.

Для компенсации неизбежного увеличения веса из-за гибридных компонентов новинка получит много карбона. Как и в предыдущем поколении, использование этого материала позволит снизить массу автомобиля (ранее экономия составляла 47 кг), что должно положительно сказаться на динамике и управляемости. Внешне модель будет отличаться агрессивным аэродинамическим обвесом, новым бампером и измененным дизайном дневных ходовых огней.

Полная информация о технических характеристиках, динамике разгона и стоимости будет раскрыта во время официальной онлайн-презентации 1 июля 2026 года.

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