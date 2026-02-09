АвтоВАЗ раскрыл ресурс двигателей автомобилей Lada

«На стадии разработки новых проектов закладывается ресурс не менее 220 000 км. Сегодня это минимальная конструктивная планка, и будет ли она выше в реальности — зависит от ряда факторов: температурных условий эксплуатации, качества ГСМ, своевременности и правильности обслуживания, режима работы двигателя. Известно немало случаев, когда двигатель Lada проходил 300 000 км и более без капитального ремонта», – сообщили на «АвтоВАЗе».

Прочность и долговечность двигателя в первую очередь зависят от правильного выбора материалов с необходимыми характеристиками, а также от соблюдения оптимальных зазоров между деталями. Важными факторами также являются снижение массы движущихся частей, уменьшение сил инерции, а также минимизация трения и износа, отметили в компании.

Наконец, ключевую роль играет технология производства. Современные моторы Lada собираются с применением технологии селективной сборки. С помощью автоматизированных систем точно измеряются размеры блоков цилиндров, поршней, распределительных и коленчатых валов. На сборочном конвейере детали целенаправленно компонуются таким образом, чтобы все рабочие зазоры и сопряжения соответствовали строго заданному диапазону, пояснили на «АвтоВАЗе».

