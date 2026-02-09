«АвтоВАЗ» рассказал, как купить автомобиль Lada без переплаты в 2026 году

Выгодно приобрести автомобиль Lada можно у официальных дилеров, на онлайн-витрине официального сайта завода, а также на маркетплейсах. Об это журналу Motor рассказали в пресс-службе Волжского автозавода.

«Автомобиль по рекомендованной розничной цене (РРЦ) можно приобрести в любом официальном дилерском центре Lada в России. Также удобным способом приобрести автомобиль по РРЦ является использование официального онлайн-сервиса продаж на официальном сайте Lada. Сервис был перезапущен в октябре 2022 года как полноценная цифровая витрина», – рассказали Motor в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Там представлен весь модельный ряд и аккумулируется более 20 тыс. автомобилей от дилеров в наличии, 90% из них не комплектуется дополнительным оборудованием, уточнили на «АвтоВАЗе».

При покупке автомобиля Lada на официальном сайте есть возможность его полной оплаты и одобрения кредита в режиме онлайн, а также сравнения моделей.

«В качестве дополнительного канала с 2024 года автомобили Lada также представлены на ведущих маркетплейсах», – уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В компании подчеркнули, что цена в карточке товара на онлайн-площадке является фиксированной, что обеспечивает дополнительную прозрачность для покупателя.

При возникновении сложностей с покупкой автомобиля по рекомендованной розничной цене на заводе рекомендуют обращаться на горячую линию компании.

