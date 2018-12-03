«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей

Как говорится в сообщении ведомства, у отзываемых автомобилей неверно установлены блоки водительских подушек безопасности. На сервисе проверят маркировку руля, блока подушки безопасности, а также состояние каркаса руля. В случае необходимости рулевое колесо будет заменено. Ремонтные работы для владельцев автомобилей проведут бесплатно.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по текущий день. Список VIN-номеров попадающих под отзыв машин размещен на сайте Росстандарта.

Ранее «АвтоВАЗ» отправил в ремонт Lada 4x4. Под действие сервисной кампании попало 3,3 тысячи внедорожников, у которых могут появиться трещины на торце вала верхнего рулевого управления.