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16:56

«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей

У машин обнаружено несоответствие комплектности руля и блока подушки безопасности

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta, Priora из-за «неправильных» рулей. Информация об акции размещена на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как говорится в сообщении ведомства, у отзываемых автомобилей неверно установлены блоки водительских подушек безопасности. На сервисе проверят маркировку руля, блока подушки безопасности, а также состояние каркаса руля. В случае необходимости рулевое колесо будет заменено. Ремонтные работы для владельцев автомобилей проведут бесплатно.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по текущий день. Список VIN-номеров попадающих под отзыв машин размещен на сайте Росстандарта.

Ранее «АвтоВАЗ» отправил в ремонт Lada 4x4. Под действие сервисной кампании попало 3,3 тысячи внедорожников, у которых могут появиться трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

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