АвтоВАЗ не ждет возвращения Renault

АвтоВАЗ не ждет возвращения RenaultОднако последнее слово остаётся за акционерами
Главный исполнительный директор Renault Лука де Мео на днях заявил, что не исключает возможность возвращения марки на российский рынок, чем вызвал шквал комментариев от официальных лиц. «Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — ответил де Мео мэр Москвы Сергей Собянин. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, как оказалось, тоже не ждёт возвращения Renault, хотя окончательное решение о возобновлении сотрудничества всё-таки будут принимать акционеры.
«Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой, — сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета „О развитии производства автомобильных компонентов“ — Сегодня команда „АвтоВАЗа“ крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет».
Весной 2022 года все российские активы Renault были переданы государству. Доля в АвтоВАЗе досталась ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» взяли на баланс города Москвы. Сделка предусматривала помощь с поставками комплектующих и возможность производить автомобили на совместно разработанной платформе, а также опцион на обратный выкуп переданной НАМИ доли в течение шести лет. На сегодняшний день АвтоВАЗом полностью владеет ООО «Лада Авто Холдинг», 67,7% которого принадлежат ФГУП «НАМИ», а 32,3% — Ростеху.