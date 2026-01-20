«АвтоВАЗ» сделает свою старейшую модель технически совершеннее

Точные цены на обновленный внедорожник «АвтоВАЗ» появятся ближе к старту его продаж, но за ориентир можно взять Niva Travel, базовая комплектация которой после рестайлинга и появления 90-сильного двигателя объемом 1,8 литра подорожала на 76 тыс. рублей.

«Будет много технических изменений. Машина станет более приятной во всех отношениях», — сообщил Сергей Корниенко.

Сердцем обновленной трехдверной «Нивы» станет новый двигатель. По аналогии с Niva Travel, классический внедорожник лишится прежнего 83-сильного мотора 1.7 л в пользу более мощного (90 л.с.) и современного 1,8-литрового агрегата ВАЗ-11 184, созданного на базе двигателей для легковушек Lada.

Новый двигатель — не единственное улучшение. Внедорожник получит современный дизайн передка со светодиодными фарами (начиная с Life). Появятся более эффективные тормоза с вентилируемыми дисками от Lada Vesta, а также новый стабилизатор поперечной устойчивости для лучшей управляемости. Комплектацию дополнят 17-дюймовые легкосплавные диски и обновленную коробку передач.

