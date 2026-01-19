За неделю сразу несколько марок переписали ценники на новые машины

Цены кроссоверов Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 снижены на те же 1,5 тыс. рублей, но параллельно урезаны скидки в 50−100 тыс. рублей, которые предлагались ранее.

Электромобильный бренд Exlantix, принадлежащий компании Chery, поднял цены на модели ES и ET на 60−70 тыс. рублей. Кроссовер Evolute i-Joy подорожал на 50−60 тыс. рублей в зависимости от комплектации. На 50 тыс. рублей подорожал Jetour Dashing, на 45 тыс. рублей – пикап Huanghai N7.

Changan отменил скидку в 100 тыс. рублей на популярный кроссовер CS75 Plus New. Для пикапа JAC T9, напротив, появилась новая акция с размером скидки в 100 тысяч рублей.

