«АвтоВАЗ» создаст отдельную линейку коммерческих моделей

В объединенную линейку войдут как собственные разработки «АвтоВАЗа», так и продукты его партнеров. Основу коммерческого парка составят проверенные фургоны Lada Largus, метановые версии Largus и Vesta.

Также будут доступны бортовые платформы, фургоны, аварийно-спасательные и пожарные автомобили от АО «ВИС-АВТО», созданные на базе Lada Granta и Niva Legend.

Кроме того, в портфель войдет спецтехника от ООО «Промтех». Это более 50 вариантов исполнения на базе Lada, включая рефрижераторы, автолавки, автофургоны объемом до 7 кубических метров, автомобили для медицинских служб и перевозки людей с ограниченными возможностями. Отдельно выделяется снегоболотоход на платформе Lada Niva.

В ближайшей перспективе линейка «Лада Бизнес» пополнится автомобилями SKM.

