Глава АвтоВАЗа назвал информацию о поставках некомплектных Lada «чушью»Ради ускорения конвейера на сборке могут пренебречь незначительными деталями, которые потом доустанавливают
Компания АвтоВАЗ отрицает поставки некомплектных Lada в дилерские центры. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент АвтоВАЗа Максим Соколов, отметив, однако, что машины без «простейших деталей» все же могут поступать в автосалоны. Дело, по его словам, заключается в пиковой скорости конвейера, на которую удалось выйти линии Lada Vesta. Некоторые поставщики за ней не поспевают.
АвтоВАЗ поставляет полностью укомплектованные машины в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля, заверил Соколов. При этом он признал, что из-за большой скорости сборки принимаются «непростые управленческие решения»: автомобили сходят с конвейера без некоторых деталей.
Это могут быть, к примеру, элементы декора либо крышки блоков ЭРА-ГЛОНАСС, но не сами блоки — их ставят на заводе. Причина в том, что некоторые поставщики не успевают отгрузить продукцию на завод, в том числе из-за зависимости от глобальных поставок.
Недостающими деталями машины дооснащают на складе либо в автосалоне, сказал Соколов, добавив, что ставятся они за три-пять минут. «Поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь», — заключил он.
Сейчас АвтоВАЗ выпускает по 40 автомобилей Lada Vesta NG в час. Осенью к ней должен присоединиться Lada Largus, который не выпускался больше года — с ним скорость вырастет до 60 машин в час. Однако Соколов допустил, что производство фургонов и универсалов может быть перенесено на другую площадку.