Глава АвтоВАЗа назвал информацию о поставках некомплектных Lada «чушью»

АвтоВАЗ поставляет полностью укомплектованные машины в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля, заверил Соколов. При этом он признал, что из-за большой скорости сборки принимаются «непростые управленческие решения»: автомобили сходят с конвейера без некоторых деталей.

Это могут быть, к примеру, элементы декора либо крышки блоков ЭРА-ГЛОНАСС, но не сами блоки — их ставят на заводе. Причина в том, что некоторые поставщики не успевают отгрузить продукцию на завод, в том числе из-за зависимости от глобальных поставок.